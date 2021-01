Savino Del Bene alla seconda edizione del Global Talent Program (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Savino Del Bene lancia la seconda edizione del Global Talent Program, offrendo a 15 giovani neolaureati la possibilità di una carriera nel mondo delle spedizioni internazionali. L’azienda, fra i leader mondiali nella logistica con un network di 289 uffici in 53 paesi, ha chiuso il 2020 con risultati in linea con l’annoprecedente e continua a perseguire una strategia di sviluppo a livello Globale a dispetto del periodo di forte incertezza economica. Il Programma offre a quindici giovani un periodo di 12 mesi di formazione e lavoro nelle diverse aree aziendali – operative, commerciali, economiche e gestionali – ed un contratto di apprendistato finalizzato a formare figure professionali complete. Al termine dei 12 mesi, i ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) –Dellancia ladel, offrendo a 15 giovani neolaureati la possibilità di una carriera nel mondo delle spedizioni internazionali. L’azienda, fra i leader mondiali nella logistica con un network di 289 uffici in 53 paesi, ha chiuso il 2020 con risultati in linea con l’annoprecedente e continua a perseguire una strategia di sviluppo a livelloe a dispetto del periodo di forte incertezza economica. Ilma offre a quindici giovani un periodo di 12 mesi di formazione e lavoro nelle diverse aree aziendali – operative, commerciali, economiche e gestionali – ed un contratto di apprendistato finalizzato a formare figure professionali complete. Al termine dei 12 mesi, i ...

