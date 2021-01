Recovery: Bersani, 'fossi Conte andrei in Parlamento senza nemmeno citare Renzi' (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Se fossi Conte vedrei stasera il Cdm, nel caso si dimettono le ministre andrei in Parlamento con il Recovery, non mettendo la fiducia, sulle cose da fare per gli italiani". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Oggi è un altro giorno. "Dal Parlamento ci si passa comunque e io ci passerei non con l'Ok Corral, non come con Salvini, lo farei incrociando i fatti -ha spiegato ancora Bersani-. andrei in Parlamento senza nemmeno citare Renzi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Sevedrei stasera il Cdm, nel caso si dimettono le ministreincon il, non mettendo la fiducia, sulle cose da fare per gli italiani". Lo ha detto Pier Luigia Oggi è un altro giorno. "Dalci si passa comunque e io ci passerei non con l'Ok Corral, non come con Salvini, lo farei incrociando i fatti -ha spiegato ancora-.in".

