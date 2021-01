Per gli studenti delle superiori torna Pozzo di scienza (Di martedì 12 gennaio 2021) Dall’Antartide alla botanica: in Emilia-Romagna torna Pozzo di scienza di Hera. Aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni alla 15esima edizione Chiacchierare con gli scienziati italiani che fanno ricerca in Antartide, o scoprire i misteri delle piante con uno dei più importanti botanici italiani, seguendo come filo conduttore un argomento complesso come il cambiamento climatico. Sono solo alcune… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Dall’Antartide alla botanica: in Emilia-Romagnadidi Hera. Aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni alla 15esima edizione Chiacchierare con gli scienziati italiani che fanno ricerca in Antartide, o scoprire i misteripiante con uno dei più importanti botanici italiani, seguendo come filo conduttore un argomento complesso come il cambiamento climatico. Sono solo alcune… L'articolo Corriere Nazionale.

Pontifex_it : Prego per gli Stati Uniti d’America, scossi dal recente assedio al Congresso. Prego per coloro che hanno perso la v… - simonabonafe : Non è bastato non votare il bilancio eu. La Lega a Bruxelles non voterà nemmeno il Regolamento per l’utilizzo del R… - LucaBizzarri : L’uomo più potente del mondo, che può convocare una conferenza stampa al minuto, che influenza network televisivi e… - detailscarson : giulia sta mantenendo le distanze perché è stato tirato in ballo il figlio di pierpaolo per la seconda volta, spero… - Marko_Morandi : RT @blu_mirtillo: Ma traditori cosa, di grazia? Abbiamo giurato fedeltà a Trump? Siamo americani? Se sì è un conto, ma se no... Trump ci sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Per gli Africa, Banca europea per gli investimenti: "Sostegno rafforzato per grande muraglia verde" - DIRE.it Dire Usa: nel mirino dell’Fbi oltre 150 sospetti per assalto Congresso

Il Bureau ha ricevuto oltre 70 mila «soffiate» dopo aver chiesto l’aiuto pubblico per identificare i sospetti che appaiono in foto e video. La polizia del Congresso ha aperto una indagine interna su 1 ...

Abbattere gli stereotipi: una rugbista messicana sfida le aspettative

Maria Prujin trae potenza e forza da uno sport poco noto per essere praticato in Messico, in particolare dalle donne.

Il Bureau ha ricevuto oltre 70 mila «soffiate» dopo aver chiesto l’aiuto pubblico per identificare i sospetti che appaiono in foto e video. La polizia del Congresso ha aperto una indagine interna su 1 ...Maria Prujin trae potenza e forza da uno sport poco noto per essere praticato in Messico, in particolare dalle donne.