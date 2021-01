Ostia, lo storico Bar Sisto è in vendita: dopo la scomparsa di Giuseppe, la cessione dell’attività (Di martedì 12 gennaio 2021) dopo 73 anni, di cui 68 nell’attuale sede, lo storico Bar Sisto punto di riferimento di Ostia, è in vendita. Creato nella piazza Anco Marzio da Sisto Ciotoli e poi passato in gestione ai figli, Lina e Mario, cambierà gestione. La cessione dell’attività Sisto Ciotoli, scomparso poco tempo fa a causa del Covid-19, insieme alla moglie Vittoria avviarono la loro attività nel 1948, trasferendosi poi nel 1953 nell’attuale sede. dopo la tragica scomparsa i figli hanno messo in vendita l’attività, ma ancor prima lo stesso Giuseppe aveva cominciato un’indagine per valutare la cessione dell’attività. Il valore del Bar Secondo le prime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021)73 anni, di cui 68 nell’attuale sede, loBarpunto di riferimento di, è in. Creato nella piazza Anco Marzio daCiotoli e poi passato in gestione ai figli, Lina e Mario, cambierà gestione. LaCiotoli, scomparso poco tempo fa a causa del Covid-19, insieme alla moglie Vittoria avviarono la loro attività nel 1948, trasferendosi poi nel 1953 nell’attuale sede.la tragicai figli hanno messo inl’attività, ma ancor prima lo stessoaveva cominciato un’indagine per valutare la. Il valore del Bar Secondo le prime ...

Dopo 73 anni, di cui 68 nell’attuale sede, lo storico Bar Sisto punto di riferimento di Ostia, è in vendita. Creato nella piazza Anco Marzio da Sisto Ciotoli e poi passato in gestione ai figli, Lina e ...

Ostia, il Bar Sisto non è in vendita e da domani riapre

(AGR) Il Bar Sisto non sarebbe in vendita. L’indiscrezione che lo storico locale di piazza Anco Marzio, il tempio del gelato di Ostia, [...] ...

