Nintendo Switch rossa e blu è la nuova console in edizione speciale a tema Mario! (Di martedì 12 gennaio 2021) Nintendo Switch cambia di nuovo pelle dopo quella grigio/gialla dedicata ai Pokémon e quella color acquamarina dedicata ad Animal Crossing: New Horizons. Questa volta la grande N ha mostrato al pubblico Switch nelle colorazioni rosso e blu a tema Mario. Chiamata ufficialmente Mario Red & Blue Edition, questa versione di Switch è anche la prima ad avere un cambio di colore completo. Lo stesso Switch è colorato di un brillante rosso mattone, proprio come l'iconico cappello di Mario. Anche il supporto della console, i controller joy-con e il case sono dello stesso rosso. Il dock e lo scheletro del joy-con sono di colore blu come la famosa tuta da idraulico. Naturalmente, ci sono anche alcuni piccoli laccetti gialli sui controller e sulla custodia per il trasporto che ...

