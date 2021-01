Morte di Solange, l’amica Francesca: “Qualcosa non andava” (Di martedì 12 gennaio 2021) La Morte di Solange resta ancora avvolta nel mistero. Il sensitivo è stato trovato senza vita dai pompieri pochi giorni fa nella sua casa, dopo che gli amici hanno chiamato i soccorsi dal momento che non riuscivano più a entrare in contatto con lui. Adesso sul corpo di Solange, all’anagrafe Paolo Buccinelli, è stata disposta l’autopsia per disvelare le cause della Morte. l’amica Francesca, a Pomeriggio 5, ha parlato commossa di Paolo, al quale era legata da un affetto profondo: “Ci sentivamo spesso al telefono quando non potevamo vederci. La mattina della sua scomparsa mi sono sentita Qualcosa dentro, mi dicevo che Qualcosa non andava, perché lo chiamavo, non rispondeva e questo non era mai capitato prima“, ha raccontato una ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Ladiresta ancora avvolta nel mistero. Il sensitivo è stato trovato senza vita dai pompieri pochi giorni fa nella sua casa, dopo che gli amici hanno chiamato i soccorsi dal momento che non riuscivano più a entrare in contatto con lui. Adesso sul corpo di, all’anagrafe Paolo Buccinelli, è stata disposta l’autopsia per disvelare le cause della, a Pomeriggio 5, ha parlato commossa di Paolo, al quale era legata da un affetto profondo: “Ci sentivamo spesso al telefono quando non potevamo vederci. La mattina della sua scomparsa mi sono sentitadentro, mi dicevo chenon, perché lo chiamavo, non rispondeva e questo non era mai capitato prima“, ha raccontato una ...

QuotidianPost : Morte di Solange, l’amica Francesca: “Qualcosa non andava” - gemini9500 : RT @fanpage: Trovato senza vita nella sua casa. Adesso ci sono i risultati dell'autopsia, le cause della morte di Solange. - fanpage : Trovato senza vita nella sua casa. Adesso ci sono i risultati dell'autopsia, le cause della morte di Solange. - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Morte di Solange, eseguita l'autopsia. Parlano gli amici - qn_lanazione : Morte di Solange, eseguita l'autopsia. Parlano gli amici -