Milan | Simakan si infortuna e la dirigenza riflette se prenderlo subito

(Di martedì 12 gennaio 2021) Non è una tegola ma poco ci manca per il tecnico delPioli. Il club rossonero potrebbe essere costretto a cambiare la propria strategia di mercato a causa dell'infortunio di Mohamed, difensore francese e obiettivo numero uno dei rossoneri per gennaio. Il classe 2000 dello Strasburgo, con il quale i contatti erano in fase avanzata -come riporta Sport.Sky- durante l'ultima gara di Ligue 1 contro il Lens è stato sostituito per un problema al ginocchio. Come comunicato dal club francese, gli esami ai quali è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato un infortunio, per il quale sarà necessario intervenire chirurgicamente.Attraverso questa nota medica apparsa sui propri canali ufficiali, lo Strasburgo ha inoltre comunicato chedovrà stare lontano dai campi per un periodo di circa due mesi. "In seguito ad uno ...