Lockdown | impegnare le giornate in casa è importante

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) Le persone devono essere produttive. Ci si sente meglio quando si sta realizzando qualcosa. Il Covid-19 non era pianificato e molti di noi stanno affrontando il blocco senza un piano. Cosa fare? Come fare a tenere la mente occupata e ad ammazzare un po’ di tempo in modo da non impazzire? Le persone cercano di tenersi occupate, ma questo nuovo studio ha dimostrato che la ripetitività lascia le persone turbate e insoddisfatte. Gli scienziati hanno condotto un sondaggio in cui le persone dovevano valutare il loro livello di benessere così com’era durante il distacco sociale e confrontarlo con un mese prima. Dovevano anche condividere informazioni sulle loro attività e su come si sentivano. Èsapere quali attività aiutano le persone a mantenere la loro sanità mentale. La gente diceva di provare emozioni positive facendo attività inutili, come guardare in ...