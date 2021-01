LIVE Errani-Garcia Perez 3-6 1-2 | Qualificazioni Australian Open in DIRETTA | solo break nel secondo set

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Altro gran punto! E lo vince ancora Saracol dritto in corsa verso l’incrocio delle righe dopo la lotta sulla diagonale, seguito dal rovescio vincente in campo aperto! 30-15 Bel dritto didopo aver allontanato! 15-15 Dritto largo di. 0-15 Si arrabbiain seguito all’errore di dritto in lunghezza appena commesso. 2-2: ottima risposta di Sara,non controlla il dritto molto profondo. Si ritorna in parità. 15-40 DUE PALLE: servizio e rovescio di. 0-40 TRE PALLE ...