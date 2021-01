L’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca è sempre più a rischio sicurezza (Di martedì 12 gennaio 2021) (foto: Matt McClain/The Washington Post via Getty Images)Sono molte le minacce che incombono sugli Stati Uniti, e sulL’insediamento del presidente eletto Joe Biden in particolare, dopo l’attacco da parte dei sostenitori di Donald Trump al Campidoglio la settimana scorsa. Come ha annunciato il sito della Casa Bianca, il presidente uscente Trump “ha dichiarato che esiste un’emergenza nel Distretto di Columbia” e ha ordinato l’assistenza federale “per integrare gli sforzi di risposta del Distretto nei confronti delle condizioni di emergenza derivanti dalla 59° inaugurazione presidenziale”. L’assistenza federale nella capitale Washington D.C. è stata pertanto estesa dall’11 al 24 gennaio 2021, leggermente oltre la cerimonia di Inauguration per Biden il 20 gennaio. Il New York Times riporta ... Leggi su wired (Di martedì 12 gennaio 2021) (foto: Matt McClain/The Washington Post via Getty Images)Sono molte le minacce che incombono sugli Stati Uniti, e suldel presidente eletto Joein particolare, dopo l’attacco da parte dei sostenitori di Donald Trump al Campidoglio la settimana scorsa. Come ha annunciato il sito della, il presidente uscente Trump “ha dichiarato che esiste un’emergenza nel Distretto di Columbia” e ha ordinato l’assistenza federale “per integrare gli sforzi di risposta del Distretto nei confronti delle condizioni di emergenza derivanti d59° inaugurazione presidenziale”. L’assistenza federale nella capitale Washington D.C. è stata pertanto estesa dall’11 al 24 gennaio 2021, leggermente oltre la cerimonia di Inauguration peril 20 gennaio. Il New York Times riporta ...

