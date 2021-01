Libero | «è finito l’idillio tra Napoli e Gattuso»

(Di martedì 12 gennaio 2021) Da Ringhio Starr a Spaccacon i tifosi è. E anche la “buona stampa” che più volte abbiamo sottolineato comincia a traballare:ora “si sveglia con l’etichetta di Spaccae forse un po’ è quello che voleva”. Lo scrive, che, citando tra le altre cose ilsta, sottolinea la crepa ormai evidente con l’ambiente: «fra accuse ai calciatori di smanettare troppo con i telefonini, e stoccate alle radio e alla galassia di siti internet che gravitano attorno alla squadra, ha reso esplicito un malessere strisciante nell’ambiente e in quella tifoseria che sostiene di saper “perdonare” ma, spesso, non trova l’equilibrio fra la critica e l’attacco ritenuto gratuito e offensivo».si sofferma sulle ultime ...

Per il giornale di Feltri le ultime uscite del tecnico "hanno reso esplicito un malessere strisciante": "I tifosi non si divertono"