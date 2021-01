La Rai taglia Un posto al sole? "Via altri volti eccellenti" - (Di martedì 12 gennaio 2021) Novella Toloni L'uscita di scena di Marina Giordano dal cast della popolare soap di RaiTre ha scatenato una rivolta social e ora spunta l'ipotesi di nuovi addii tra i personaggi più amati "L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l'unica certezza è la sua partenza". Così Nina Soldano, attrice che da oltre 17 anni vestiva i panni di Marina Giordano in Un posto al sole, ha annunciato il suo addio alla popolare soap di RaiTre. Una conferma dopo le indiscrezioni trapelate a inizio anno e dopo la scena di addio andata in onda il 7 gennaio scorso. nodo 1765784 La notizia dell'uscita di scena della Giordano dal cast della fiction partenopea - che da oltre quindcii anni tiene incollati al piccolo schermo oltre due milioni di telespettatori - ha scatenato una vera e propria rivolta ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Novella Toloni L'uscita di scena di Marina Giordano dal cast della popolare soap di RaiTre ha scatenato una rivolta social e ora spunta l'ipotesi di nuovi addii tra i personaggi più amati "L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l'unica certezza è la sua partenza". Così Nina Soldano, attrice che da oltre 17 anni vestiva i panni di Marina Giordano in Unal, ha annunciato il suo addio alla popolare soap di RaiTre. Una conferma dopo le indiscrezioni trapelate a inizio anno e dopo la scena di addio andata in onda il 7 gennaio scorso. nodo 1765784 La notizia dell'uscita di scena della Giordano dal cast della fiction partenopea - che da oltre quindcii anni tiene incollati al piccolo schermo oltre due milioni di telespettatori - ha scatenato una vera e propria rivolta ...

Italia_Notizie : La Rai taglia Un posto al sole? 'Via altri volti eccellenti' - Martinissimaa : Domanda feeling #affarituoi su #Rai1 : dire la taglia che porta la donna. La trovo una cosa completamente inappropr… - Antonio76627379 : @Andesa63 Se non dicono quello che gli viene detto di dire.....la Rai gli taglia i viveri!!!!???????? - silviadc95 : @animastonata La Rai taglia sempre le canzoni dei titoli di coda, in qualsiasi film?? - lucasutwet : Io che ho seguito #LaBefanaVienDiNotte solo per #mondovisione di #federicacarta e la rai ce la taglia??. Cmq un bel film, brava Paola? -

Ultime Notizie dalla rete : Rai taglia La Rai taglia Un posto al sole? "Via altri volti eccellenti" ilGiornale.it La Rai taglia Un posto al sole? "Via altri volti eccellenti"

L'uscita di scena di Marina Giordano dal cast della popolare soap di RaiTre ha scatenato una rivolta social e ora spunta l'ipotesi di nuovi addii tra i personaggi più amati ...

Un Posto al Sole, l'appello di Nina Soldano ai Fan su Instagram dopo l'uscita di scena di Marina

Nina Soldano parla a cuore aperto ai fan di Un Posto al Sole su Instagram dopo le voci sull'uscita di scena del suo personaggio: Marina Giordano.

L'uscita di scena di Marina Giordano dal cast della popolare soap di RaiTre ha scatenato una rivolta social e ora spunta l'ipotesi di nuovi addii tra i personaggi più amati ...Nina Soldano parla a cuore aperto ai fan di Un Posto al Sole su Instagram dopo le voci sull'uscita di scena del suo personaggio: Marina Giordano.