In attesa di Sanremo Ermal Meta esce con “No satisfaction” (Di martedì 12 gennaio 2021) A distanza di 1.072 giorni dalla pubblicazione dell`ultimo album di inediti, quel "Non abbiamo armi" che includeva "Non mi avete fatto niente", vincitore con Fabrizio Moro di Sanremo 2018, Ermal Meta torna con il nuovo singolo "No satisfaction", in radio e negli store digitali da venerdì 15 gennaio. Il brano inaugura il suo nuovo percorso, che passo dopo passo e canzone dopo canzone lo porterà al nuovo album, di prossima uscita.Un nuovo percorso in tutti i sensi; la canzone che non ci si aspettava, le parole che si attaccano addosso come tatuaggi tribali, un nuovo sound che fa sognare ad occhi aperti il momento nel quale verrà suonata dal vivo e finalmente si potrà sudare con lei. "No satisfaction" si basa su pochi concetti essenziali e fotografa in maniera precisa e spietata il nostro - qualsiasi - ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 gennaio 2021) A distanza di 1.072 giorni dalla pubblicazione dell`ultimo album di inediti, quel "Non abbiamo armi" che includeva "Non mi avete fatto niente", vincitore con Fabrizio Moro di2018,torna con il nuovo singolo "No", in radio e negli store digitali da venerdì 15 gennaio. Il brano inaugura il suo nuovo percorso, che passo dopo passo e canzone dopo canzone lo porterà al nuovo album, di prossima uscita.Un nuovo percorso in tutti i sensi; la canzone che non ci si aspettava, le parole che si attaccano addosso come tatuaggi tribali, un nuovo sound che fa sognare ad occhi aperti il momento nel quale verrà suonata dal vivo e finalmente si potrà sudare con lei. "No" si basa su pochi concetti essenziali e fotografa in maniera precisa e spietata il nostro - qualsiasi - ...

SanremoAncheNoi : RT @SanremoAncheNoi: . Ermal Meta: in attesa di Sanremo il nuovo singolo è ‘No Satisfaction’ - tittyg13 : RT @SanremoAncheNoi: . Ermal Meta: in attesa di Sanremo il nuovo singolo è ‘No Satisfaction’ - SanremoAncheNoi : . Ermal Meta: in attesa di Sanremo il nuovo singolo è ‘No Satisfaction’ - famedalupi : RT @MusicTvOfficial: ...per chi perde, per chi vince, il premio è uguale... @MetaErmal: in attesa di Sanremo il nuovo singolo è #NoSatisfac… - Lilina61 : RT @MusicTvOfficial: ...per chi perde, per chi vince, il premio è uguale... @MetaErmal: in attesa di Sanremo il nuovo singolo è #NoSatisfac… -

Ultime Notizie dalla rete : attesa Sanremo Sanremo, in attesa del regolamento sui sentieri dell’entroterra regna ancora l’anarchia Il Secolo XIX Trasporto pubblico per le scuole, a Ponente scende in campo anche Trenitalia

Per garantire il potenziamento dei servizi, quattro pullman noleggiati dalle Ferrovie. Confermato da Rt l’accordo con le imprese private ...

Covid, focolaio in una Rsa di Prato: anche 21 anziani che avevano avuto la prima dose di vaccino. “Sono paucisintomatici”

Il fatto che un operatore presentasse sintomi ha fatto scattare i tamponi di controllo il 6 gennaio scorso. I positivi, precisa sempre l’azienda sanitaria, sono tutti paucisintomatici e non necessitan ...

Per garantire il potenziamento dei servizi, quattro pullman noleggiati dalle Ferrovie. Confermato da Rt l’accordo con le imprese private ...Il fatto che un operatore presentasse sintomi ha fatto scattare i tamponi di controllo il 6 gennaio scorso. I positivi, precisa sempre l’azienda sanitaria, sono tutti paucisintomatici e non necessitan ...