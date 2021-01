Grande Fratello Vip 5 i concorrenti (aggiornato il 12 gennaio) (Di martedì 12 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5 chi sono i concorrenti nella casa? Grande Fratello Vip 5 andrà avanti fino a settembre e di concorrenti nella casa ne sono passati parecchi. Tra chi entra, chi esce, chi è stato squalificato, chi è stato eliminato al televoto è difficile seguire tutti i nomi passati per la casa. Ecco un elenco aggiornato dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Grande Fratello Vip 5 I concorrenti in casa Aggiornamento 12 gennaio Rosalinda Cannavò (ex Adua del Vesco) attrice, 25 anni di Messina, è la giovane Veronica Lario in Loro di Paolo Sorrentino Dayane Mello, modella brasiliana, 31 anni, ha partecipato ai video musicali di will.i.am ed ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 12 gennaio 2021)Vip 5 chi sono inella casa?Vip 5 andrà avanti fino a settembre e dinella casa ne sono passati parecchi. Tra chi entra, chi esce, chi è stato squalificato, chi è stato eliminato al televoto è difficile seguire tutti i nomi passati per la casa. Ecco un elencodeidelVip 5.Vip 5 Iin casa Aggiornamento 12Rosalinda Cannavò (ex Adua del Vesco) attrice, 25 anni di Messina, è la giovane Veronica Lario in Loro di Paolo Sorrentino Dayane Mello, modella brasiliana, 31 anni, ha partecipato ai video musicali di will.i.am ed ...

