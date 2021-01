Gli ascolti del pomeriggio: è testa a testa Vita in diretta Pomeriggio 5, Matano tiene botta (Di martedì 12 gennaio 2021) Quasi un mese di assenza per Pomeriggio 5 che torna in diretta l’11 gennaio 2021 con la nuova edizione. Barbara d’urso ha salutato il suo pubblico con Domenica Live, tornando in onda nella domenica Pomeriggio, con risultati non troppo esaltanti. Ma nel Pomeriggio del lunedì, ritrova tutti gli affezionati. I numeri dell’11 gennaio 2021 ci raccontano però che nella gara agli ascolti, tra Rai 1 e Canale 5, in questa prima sfida del nuovo anno, porta a casa la vittoria La Vita in diretta. Seppur per un soffio, per una manciata di spettatori e per qualche punticino di share, la vittoria va ad Alberto Matano. Per Barbara d’urso non era facile tornare in onda dopo tutta questa assenza. Ma soprattutto quello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 gennaio 2021) Quasi un mese di assenza per5 che torna inl’11 gennaio 2021 con la nuova edizione. Barbara d’urso ha salutato il suo pubblico con Domenica Live, tornando in onda nella domenica, con risultati non troppo esaltanti. Ma neldel lunedì, ritrova tutti gli affezionati. I numeri dell’11 gennaio 2021 ci raccontano però che nella gara agli, tra Rai 1 e Canale 5, in questa prima sfida del nuovo anno, porta a casa la vittoria Lain. Seppur per un soffio, per una manciata di spettatori e per qualche punticino di share, la vittoria va ad Alberto. Per Barbara d’urso non era facile tornare in onda dopo tutta questa assenza. Ma soprattutto quello ...

liviacastaldo56 : RT @Clap2_0: Blocco centrale di un'ora su Eligreg Pierpaolo e i gregorelli. Questi sono i risultati. Non c'è niente da fare gli ascolti par… - QueenG80328621 : RT @Clap2_0: Blocco centrale di un'ora su Eligreg Pierpaolo e i gregorelli. Questi sono i risultati. Non c'è niente da fare gli ascolti par… - pastaalforno_ : RT @Clap2_0: Blocco centrale di un'ora su Eligreg Pierpaolo e i gregorelli. Questi sono i risultati. Non c'è niente da fare gli ascolti par… - pallanteceleste : RT @Clap2_0: Blocco centrale di un'ora su Eligreg Pierpaolo e i gregorelli. Questi sono i risultati. Non c'è niente da fare gli ascolti par… - Clap2_0 : Blocco centrale di un'ora su Eligreg Pierpaolo e i gregorelli. Questi sono i risultati. Non c'è niente da fare gli… -