Genoa, i convocati di Ballardini per il match contro la Juventus: non ce la fa Perin, out Zapata (Di martedì 12 gennaio 2021) Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha diramato la lista completo dei calciatori convocati per il match contro la Juventus, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Spiccano le assenze di Cristian Zapata e soprattutto Mattia Perin. Ancora out per infortunio Goran Pandev. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Portieri: Paleari, Zima, Marchetti.Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Dumbravanu, Zappacosta.Centrocampisti: Badelj, Behrami, Caso, Eyango, Melegoni, Lerager, Radovanovic, Rovella, Zajc.Attaccanti: Destro, Males, Parigini, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Il tecnico delDavideha diramato la lista completo dei calciatoriper illa, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Spiccano le assenze di Cristiane soprattutto Mattia. Ancora out per infortunio Goran Pandev. Di seguito l’elenco completo dei: Portieri: Paleari, Zima, Marchetti.Difensori: Bani, Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Dumbravanu, Zappacosta.Centrocampisti: Badelj, Behrami, Caso, Eyango, Melegoni, Lerager, Radovanovic, Rovella, Zajc.Attaccanti: Destro, Males, Parigini, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. SportFace.

Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia alla Juventus di domani. Il tecnico rossoblù deve rinunciare ancora a Pandev, mentre c'è ...

