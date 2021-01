Europa tra Neve record e caldo. In attesa del grande Gelo (Di martedì 12 gennaio 2021) Il clima invernale di quest’inizio gennaio, che ha riguardato anche l’Italia, non ha certo interessato tutta l’Europa. L’aria fredda dalle latitudini artiche si è continuata a riversare sul Vecchio Continente, puntando più direttamente i paesi occidentali. Le anomalie termiche al suolo registrate nella prima decade di GennaioDa una parte la Neve epocale di Madrid, dall’altra il caldo estivo sull’area dell’Egeo e sull’area meridionale balcanica. Così possiamo riassumere i due estremi climatici che hanno visto l’Europa contesa fra il freddo artico e l’aria calda risalita direttamente dall’entroterra sahariano. Le anomalie termiche dei primi 11 giorni di gennaio ben evidenziano questo scenario di scambi termici così marcati, con una configurazione barica rimasta più o meno stabile. Il freddo ha quindi colpito ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Il clima invernale di quest’inizio gennaio, che ha riguardato anche l’Italia, non ha certo interessato tutta l’. L’aria fredda dalle latitudini artiche si è continuata a riversare sul Vecchio Continente, puntando più direttamente i paesi occidentali. Le anomalie termiche al suolo registrate nella prima decade di GennaioDa una parte laepocale di Madrid, dall’altra ilestivo sull’area dell’Egeo e sull’area meridionale balcanica. Così possiamo riassumere i due estremi climatici che hanno visto l’contesa fra il freddo artico e l’aria calda risalita direttamente dall’entroterra sahariano. Le anomalie termiche dei primi 11 giorni di gennaio ben evidenziano questo scenario di scambi termici così marcati, con una configurazione barica rimasta più o meno stabile. Il freddo ha quindi colpito ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa tra La pandemia delle politiche sanitarie in Europa, tra emergenze e critiche RSI.ch Informazione Lavoro scomparso e povertà, il Nord ora rischia l’abisso

La pandemia accelera il declino della locomotiva d’Italia: Piemonte e Liguria sono le regioni che soffrono di più la crisi. La rinascita attraverso meno burocrazia, digitalizzazione, investimenti nell ...

Recovery, la sanità sale a 20 miliardi Più fondi a ferrovie, Comuni e cultura

Nel piano previsti 5 miliardi in più per l’Alta velocità, specie nel Mezzogiorno. Altri sei miliardi saranno destinati all’efficientamento energetico ...

