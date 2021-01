Ecco perché il mercato delle auto elettriche non riesce a sfondare in Italia e come potrebbe riuscirci

Leggi su linkiesta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Se l’odore della benzina vi manda in estasi e siete contenti al solo rumore di un motore a scoppio, preparatevi a restare delusi: secondo gran parte degli addetti ai lavori, infatti, il 2021 sarà l’anno dell’elettrica. Quando si dice gettare il cuore oltre l’ostacolo. Fino alla fine dell’anno scorso il boom dell’elettrica era considerato poco più che un annuncio, nonostante i massicci investimenti programmati dalle casemobilistiche. Ma l’arrivo della pandemia e il piano di ripresa tracciato con il Recovery Fund – che dovrebbe destinare alla mobilità sostenibile alcune decine di miliardi solo in– sembrano aver sbloccato un’impasse. Certo la strada è tutt’altro che in discesa; soprattutto guardando agli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, che punta a mettere ...