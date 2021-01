DS 3 Crossback - Le novità nella gamma per il 2021

Leggi su quattroruote

(Di martedì 12 gennaio 2021) La DS ha rivisto i listini italiani della DS 3riorganizzando gli allestimenti e le dotazioni. La crossover francese è ora disponibile in quattro varianti a partire da 26.000 euro, con un equipaggiamento di serie più completo rispetto al passato. Due temi per quattro versioni. I clienti possono scegliere la Suv in due declinazioni principali, una più elegante e l'altra più sportiva, articolate in quattro allestimenti. Da una parte troviamo infatti la So Chic e la Grand Chic, con finiture esterne cromate, mentre dall'altra la Performance Line e la Performance Line+, caratterizzate dal nero opaco dominante. Ampia lamotori, composta dai benzina Puretech da 100, 130 e 155 CV e dai diesel BlueHDi da 110 e 130 CV, oltre che dall'elettrica E-Tense da 136 CV. La versoni entry level So Chic e Performance Line offrono di serie i cerchi da 17", ...