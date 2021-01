Critiche a Boris Johnson | in bici in pieno lockdown

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nuove polemiche sul Governo britannico in relazione al. Stavolta a essere chiamato in ballo è il primo ministro in persona,, pescato a fare esercizio nel weekend incletta a 7 miglia da Downing Street da una passante - non una simpatizzante Tory, evidentemente - la quale si è subito precipitata a denunciare la cosa ai media. La foto, mostrata per primo ieri sera dall’Evening Standard, è diventata materia di richiesta di chiarimenti. Un portavoce di Downing Street si è affrettato a sottolineare che il premier non ha violato alcuna regola, essendo l’esercizio fisico consentito dalle linee guida, anche in compagnia di un’altra persona esterna alla famiglia. Ma la donna che ha ‘svelato’ il fatto non ci sta e insiste a dirsi sconcertata per aver visto BoJo sul sellino nel Parco olimpico di ...