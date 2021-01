Covid, in Baviera mascherina FFP2 obbligatoria sui mezzi pubblici e dentro i negozi (Di martedì 12 gennaio 2021) Da lunedì prossimo in Baviera sarà obbligatorio indossare mascherine FFP2 sui mezzi pubblici e nei negozi di commercio al dettaglio. Non saranno quindi ammesse mascherine chirurgiche o di stoffa . Ad ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Da lunedì prossimo insarà obbligatorio indossare mascherinesuie neidi commercio al dettaglio. Non saranno quindi ammesse mascherine chirurgiche o di stoffa . Ad ...

