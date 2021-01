Australian Open 2021, programma e orari qualificazioni 13 gennaio: tutti gli azzurri in campo (Di martedì 12 gennaio 2021) Si giunge alla conclusione dei tabelloni di qualificazione maschile e femminile per gli Australian Open, nella configurazione particolare di quest’anno con Doha e Dubai a ospitare uomini e donne, prima della quarantena a doppia mandata a Melbourne (per tanti) e Adelaide (per i big). Mentre al maschile sono usciti di scena tutti i giocatori italiani, sono due le rimaste tra le donne, che potrebbero portare a cinque il contingente italiano quando si tratterà di andare a Melbourne. Sara Errani si trova davanti un compito complicato, vista la buona forma ritrovata dalla croata Ana Konjuh, un passato da numero 20 prima di vari problemi fisici. Elisabetta Cocciaretto, invece, può dire di avere le chance di ripetere il 2020, contro la classe ’97 Harmony Tan, che le rende oltre 100 posizioni nel ranking WTA (132 contro 234). Una mattina ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Si giunge alla conclusione dei tabelloni di qualificazione maschile e femminile per gli, nella configurazione particolare di quest’anno con Doha e Dubai a ospitare uomini e donne, prima della quarantena a doppia mandata a Melbourne (per tanti) e Adelaide (per i big). Mentre al maschile sono usciti di scenai giocatori italiani, sono due le rimaste tra le donne, che potrebbero portare a cinque il contingente italiano quando si tratterà di andare a Melbourne. Sara Errani si trova davanti un compito complicato, vista la buona forma ritrovata dalla croata Ana Konjuh, un passato da numero 20 prima di vari problemi fisici. Elisabetta Cocciaretto, invece, può dire di avere le chance di ripetere il 2020, contro la classe ’97 Harmony Tan, che le rende oltre 100 posizioni nel ranking WTA (132 contro 234). Una mattina ...

