Uomini e Donne | Michele Dentice abbandona | “Per me è l’ultimo viaggio”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuovo addio nel trono over die stavolta adre di sua spontanea volontà il programma di Maria De Filippi è, uno dei cavalieri più apprezzati dal pubblico femminile, sia quello che in studio che quello a casa. Non è un caso, infatti, se nell’arco di poche settimane dal suo arrivo aa settembre, il suo profilo Instagram abbia guadagnato migliaia di followers. Nuovo addio nel trono over di: un cavaliereEd è proprio sul popolare social cheha spiegato – seppur in maniera molto misteriosa, senza parlare chiaramente, ma solo per metafore – i motivi che lo hanno portato alla decisione irreversibile di lasciare il ...