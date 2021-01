Una playlist per te. "Anime" di cartone: quando le sigle facevano la storia (Di lunedì 11 gennaio 2021) C’è stato un tempo in cui i cartoni animati non avevano il dovere di essere educativi, le trame duravano più di una puntata e ogni mattina e ogni pomeriggio non vedevi l’ora che arrivasse la successiva.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 gennaio 2021) C’è stato un tempo in cui i cartoni animati non avevano il dovere di essere educativi, le trame duravano più di una puntata e ogni mattina e ogni pomeriggio non vedevi l’ora che arrivasse la successiva....

unepifania : @dentidalatte una playlist che ti fa credere nell'amore?? ?? - slutschampagne : like e ti assegno a una canzone a random della mia playlist del 2016?? - sapphir44472763 : Una canzone più bella dell'altra ?????? #SUPERJUNIOR #SUPERJUNIOR_TheRenaissance #Playlist #SJ @SJofficial - AspaMusica : Ieri sera ho masterizzato una playlist di Samuele Bersani su CD, così da poterla ascoltare in macchina, dove ho sol… - UnaTecnologia : RT @GigiPadovani: Una delle colombe sonore ( non amo usare la parola playlist) della mia adolescenza e giovinezza : grazie per averlo ricor… -

Ultime Notizie dalla rete : Una playlist Una playlist per te. "Anime" di cartone: quando le sigle facevano la storia Gazzetta del Sud Una playlist per te. "Anime" di cartone: quando le sigle facevano la storia

Le storie davanti alle “lezioni”, quelle che quando a scuola ti chiedevano della Rivoluzione Francese tu pensavi a Lady Oscar per raccapezzarti e dovevi rispolverare Pollon quando al liceo c’era mitol ...

Playlist: L’eredita di DAVID BOWIE

Il 10 gennaio di cinque anni fa moriva David Robert Jones dai più conosciuti come David Bowie. Una dipartita che fu lacerante sia dal punto di vista umano che da quello artistico, basti pensare a “Bla ...

Le storie davanti alle “lezioni”, quelle che quando a scuola ti chiedevano della Rivoluzione Francese tu pensavi a Lady Oscar per raccapezzarti e dovevi rispolverare Pollon quando al liceo c’era mitol ...Il 10 gennaio di cinque anni fa moriva David Robert Jones dai più conosciuti come David Bowie. Una dipartita che fu lacerante sia dal punto di vista umano che da quello artistico, basti pensare a “Bla ...