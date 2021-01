Un infermiere su tre ha deciso di lasciare le rsa (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Un terzo degli infermieri che lavorano nelle Rsa ha scelto di abbandonare, preferendo altre tipologie di strutture sanitarie. è quanto apprende l'AGI. Numeri alla mano, si tratta di 9.900 unità rispetto alle 29.700 totali registrate dall'Istituto superiore di sanità. Ma se il personale delle strutture più martoriate dalla pandemia vuole lasciare, il motivo non è solo legato alla sicurezza sul lavoro. Questa fuoriuscita avviene perché "gli infermieri guardano giustamente anche alla qualità e alle prospettive del loro percorso professionale, alla formazione, alla qualità dei loro contratti, alla loro sicurezza sul posto di lavoro e alla qualità dell'assistenza realmente garantita ai pazienti e sono pronti a contribuire con una proposta al ragionamento sulla riforma delle Rsa avviata dal ministro Speranza", spiega Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Un terzo degli infermieri che lavorano nelle Rsa ha scelto di abbandonare, preferendo altre tipologie di strutture sanitarie. è quanto apprende l'AGI. Numeri alla mano, si tratta di 9.900 unità rispetto alle 29.700 totali registrate dall'Istituto superiore di sanità. Ma se il personale delle strutture più martoriate dalla pandemia vuole, il motivo non è solo legato alla sicurezza sul lavoro. Questa fuoriuscita avviene perché "gli infermieri guardano giustamente anche alla qualità e alle prospettive del loro percorso professionale, alla formazione, alla qualità dei loro contratti, alla loro sicurezza sul posto di lavoro e alla qualità dell'assistenza realmente garantita ai pazienti e sono pronti a contribuire con una proposta al ragionamento sulla riforma delle Rsa avviata dal ministro Speranza", spiega Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione ...

sulsitodisimone : Un infermiere su tre ha deciso di lasciare le rsa - xlightsofhope : @pvblink Quindi ora siamo in tre ad essere nate lo stesso giorno ahahah si ma ci hanno scambiato solo nelle culle p… - cavrstairs : oggi tre ore in reparto covid e ci ho incontrato un infermiere sosia di Tommaso Paradiso - Vallescrivia : @enricomarr1 @fm197544 @anna_salvaje 'tutte queste persone'. Quando ho partorito io eravamo in tre, più un infermie… - Emanuele676 : @Chiarissimame @DM_Deluca @GioB1974 No, gli infermieri italiano lavorano e basta, subito dopo i tre anni, senza buc… -

Ultime Notizie dalla rete : infermiere tre Un infermiere su tre ha deciso di lasciare le rsa Yahoo Finanza Il bollettino di oggi, lunedì 11 novembre: 362 casi e 30 decessi. Da inizio pandemia quasi duemila morti in Fvg

Aggiornamento delle 19.30. Le previsioni di Gimbe. Passano le settimane, finiamo di volta in volta in zona rossa, arancione o gialla, ma i numeri della pandemia non accennano a migliorare e il Friuli ...

Coronavirus, il Friuli rischia la zona rossa? Gli ospedali sono al limite e crescono i ricoveri in terapia intensiva. Quasi duemila decessi

UDINE. Sempre preoccupanti i numeri sulla pandemia in Friuli Venezia Giulia, tanto che oggi si registra un dato mai toccato prima, neppure durante la prima fase: i ricoveri nelle terapie intensive son ...

Aggiornamento delle 19.30. Le previsioni di Gimbe. Passano le settimane, finiamo di volta in volta in zona rossa, arancione o gialla, ma i numeri della pandemia non accennano a migliorare e il Friuli ...UDINE. Sempre preoccupanti i numeri sulla pandemia in Friuli Venezia Giulia, tanto che oggi si registra un dato mai toccato prima, neppure durante la prima fase: i ricoveri nelle terapie intensive son ...