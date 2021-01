Spezia sempre più sorprendente: Sampdoria battuta 2-1 nel derby ligure (Di lunedì 11 gennaio 2021) E' un anno davvero speciale per le neopromosse. Oltre al Benevento da record di Pippo Inzaghi, c'è anche lo Spezia di Italiano che non smette di sorprendere. Dopo la clamorosa vittoria sul campo del Napoli, gli spezzini conquistano un altro successo nel derby ligure contro la Sampdoria. Il marchio di questa affermazione porta una doppia firma. Da una parte c'è il capitano Terzi, autore del gol del primo vantaggio; dall'altra c'è invece Nzola, sempre più scatenato.LA GARAIl primo tempo è ricco di emozioni. Nzola mette subito i brividi ai tifosi della Sampdoria, ma il suo tiro viene murato. Sul ribaltamento di fronte, serve un miracolo di Provedel su Thorsby per tenere a galla lo Spezia. Al 19' gli spezzini vanno in vantaggio con un colpo di testa di Terzi che diventa ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 gennaio 2021) E' un anno davvero speciale per le neopromosse. Oltre al Benevento da record di Pippo Inzaghi, c'è anche lodi Italiano che non smette di sorprendere. Dopo la clamorosa vittoria sul campo del Napoli, gli spezzini conquistano un altro successo nelcontro la. Il marchio di questa affermazione porta una doppia firma. Da una parte c'è il capitano Terzi, autore del gol del primo vantaggio; dall'altra c'è invece Nzola,più scatenato.LA GARAIl primo tempo è ricco di emozioni. Nzola mette subito i brividi ai tifosi della, ma il suo tiro viene murato. Sul ribaltamento di fronte, serve un miracolo di Provedel su Thorsby per tenere a galla lo. Al 19' gli spezzini vanno in vantaggio con un colpo di testa di Terzi che diventa ...

