Spezia-Sampdoria | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A, alle 20.45 al Picco si gioca(4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estévez, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard, Keita Baldé. All. Ranieri. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.