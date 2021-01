Scuola, continuano le proteste degli studenti a Roma. Azzolina: ‘La didattica a distanza non funziona più’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella giornata di oggi gli studenti di Roma e del Lazio manifesteranno la loro contrarietà a tornare in classe e la loro preoccupazione in merito alla sicurezza. La data stabilita (seppur si vocifera già per un rinvio) è il 18 gennaio, ma le condizioni di sicurezza ancora non sembrano stabili. Complice l’assenza del maltempo gli studenti delle scuole superiori manifesteranno pacificamente in diverse zone della Capitale, per chiedere il prolungamento della Dad. Allo ore 9 il primo appuntamento è davanti alla Prefettura, alle 11 invece si sposteranno sotto il Miur. La Rete degli studenti medi, supportata dal movimento Priorità alla Scuola, chiedono un rientro in sicurezza ma, fino ad allora, insistono nel prolungamento della Dad. Leggi anche: Roma, gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella giornata di oggi glidie del Lazio manifesteranno la loro contrarietà a tornare in classe e la loro preoccupazione in merito alla sicurezza. La data stabilita (seppur si vocifera già per un rinvio) è il 18 gennaio, ma le condizioni di sicurezza ancora non sembrano stabili. Complice l’assenza del maltempo glidelle scuole superiori manifesteranno pacificamente in diverse zone della Capitale, per chiedere il prolungamento della Dad. Allo ore 9 il primo appuntamento è davanti alla Prefettura, alle 11 invece si sposteranno sotto il Miur. La Retemedi, supportata dal movimento Priorità alla, chiedono un rientro in sicurezza ma, fino ad allora, insistono nel prolungamento della Dad. Leggi anche:, gli ...

A tornare in classe l’11 gennaio sono più di 5 milioni di studenti. Si tratta degli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria (in Campania solo le prime due classi, nemmeno quelle in Puglia e ...

"Con la didattica a distanza i ragazzi problematici diventano dei fantasmi"

Presidi e docenti raccontano il secondo lockdown: tra delusione e impotenza. E se per i primi della classe, seppure con molte difficotà, la Dad è una valida alternativa, per gli altri è un disastro. “ ...

