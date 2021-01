Scontro Salvini-Annunziata Virus partito da un laboratorio di Wuhan Lei | Non c' è prova

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “Se in Cina qualcuno non avesse fatto fottutissimi esperimenti non staremmo qui a parlare del”. A parlare nel corso del programma Mezz’ora in più è Matteo. Il leader della Lega è stato interrotto da Lucia, che ha sottolineato come non ci siano prove alla base di questa teoria. Lui ha continuato a replicare, dando vita a un botta e risposta. “Non ci sono prove che siadaldi? Da dove èda Marte?” ha risposto alle parole della giornalista, ”Èdalla Cina, non dico apposta, ma per quattro mesi sono stati zitti”. “Non abbiamo la” ha ribattuto.Non è la prima volta cheafferma pubblicamente una cosa del genere. Era ...