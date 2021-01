Sagrada | Passione ed espansione 5-6 giocatori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021)– Chi non conosce questo titolo di successo, ispirato all’omonima basilica minore sita in Barcellona, deve decisamente correre ai ripari!è un famoso gioco con una meccanica di draft dadi, realizzato da Adrian Adamescu e Daryl Andrews, edito in Italia dalla Cranio Creations.Sicuramente è stato già detto molto in merito, infatti in questo articolo vi parlerò delle due espansioni uscite finora in Italia:e quella per 5/6per 5 e 6“Stesso gioco, stessi colori, ancora piùa contendersi il ruolo di miglior Mastro Vetraio del regno“. Ecco come viene riassunta sul sito della Cranio.La verità è che, oltre ad aggiungere materiale per aumentarne la competizione, questa simpatica scatolina rettangolare ...