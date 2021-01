Prata Principato Ultra | 69enne scomparso | continuano le ricerche

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, dal primo pomeriggio di oggi 11 gennaio, sono impegnati nella ricerca di un uomo di 69 anni di. L’uomo allontanatosi da casa da qualche giorno, è stato visto per ultimo nella zona della stazione del piccolo paese Irpino. Sul posto Opera il posto di Comando avanzato, con due unità TAS, specializzate in topografia applicata al soccorso, oltre all’unità cinofila, la squadra terrestre con unità S.A.F (speleo Alpino fluviali) e l’elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo regionale di Pontecagnano. Leal momento non hanno dato esito, e continuerenno anche durante la notte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Anche i vigili del fuoco si sono attivati e messi in moto per le ricerche del 68enne disperso in una località di Montagna di Prata Principato Ultra.