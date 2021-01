Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ripercorrono l’inizio del loro amore: ecco quando è partito tutto – VIDEO (Di lunedì 11 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si stanno innamorando. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di confrontarsi, parlando della nascita del loro amore e ripercorrendo i primi passi della loro giovane frequentazione tra le quattro mura del loft di Cinecittà. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ripercorrono l’inizio del loro amore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 11 gennaio 2021)si stanno innamorando. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di confrontarsi, parlando della nascita dele ripercorrendo i primi passi dellagiovane frequentazione tra le quattro mura del loft di Cinecittà.del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

hugmelanaa : RT @Iperborea_: Vorrei che i miei blocchi con lo studio fossero come quelli di Pierpaolo Pretelli con le donne: inesistenti. - ikigaikeat : RT @Iperborea_: Vorrei che i miei blocchi con lo studio fossero come quelli di Pierpaolo Pretelli con le donne: inesistenti. - eligreg5 : AAA CERCASI IL MIGLIORE AMICO DI PIERPAOLO PRETELLI!!! ?? #gregorelli - collaaasso : RT @Iperborea_: Vorrei che i miei blocchi con lo studio fossero come quelli di Pierpaolo Pretelli con le donne: inesistenti. - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ripercorrono i primi momenti insieme - #Grande #Fratello… -