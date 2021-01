Parler | l’app sovranista popolare tra i fan di Trump | è stata oscurata

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Per Salvini neanche il tempo di iscriversi achetra i conservatori e l’estrema destra americana è scomparsa dal web. Nelle ultime ore, dopo che Google, Apple e Amazon hanno deciso di rimuovere dai loro serverlicazione alternativa a Twitter, il social è offline. La decisione deriverebbe dal numero troppo elevato di post – almeno 98 – presenti sulla piattaforma che incoraggiano alla violenza. Così Amazon, insieme a Google, aveva avvertito l’azienda che avrebbe perso l’accesso ai suoi server se non fossecapace di moderare i messaggi dei suoi utenti. Secondo il sito specializzato nel monitoraggio di internet Down for Everyone Or Just for Me,è risultata disattivata da poco dopo la mezzanotte ora statunitense, che significa che i suoi proprietari ...