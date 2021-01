Papa Bergoglio e i migranti, l’intervista al Tg5 (Di lunedì 11 gennaio 2021) La piaga dell'immigrazione va affrontata con saggezza e prudenza dagli Stati ma sulla nostra coscienza pesa la gente che è affogata nel Mediterraneo perché non la si lasciava venire, dice Bergoglio Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 gennaio 2021) La piaga dell'immigrazione va affrontata con saggezza e prudenza dagli Stati ma sulla nostra coscienza pesa la gente che è affogata nel Mediterraneo perché non la si lasciava venire, dice

QuiMediaset_it : «IL MONDO CHE VORREI: PARLA #PAPAFRANCESCO»: alle 20.35 su #Canale5 l’intervista del #TG5 in esclusiva al Pontefice… - g_falcomata : Quanta bellezza #PapaFrancesco in prima serata in tv. Parole dense di significato, così profonde e allo stesso temp… - mamt__ : Mi confermate quindi che #Renzi s'è preso la strigliata persino dal papa? Persino #Bergoglio s'è rotto i coglioni d… - DodiciMagazine : Anche il Papa appoggia la campagna vaccinale. Bergoglio: 'Lo farò la settimana prossima, inizieremo a farlo qui in… - Grand_Battery : RT @LaNotiziaTweet: Intervista di #PapaFrancesco al #Tg5. 'Per la politica questo non è il momento di rompere l’unità'. E sui vaccini: 'Neg… -