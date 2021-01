Longhi | l' esploratore del Novecento

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Figura fondamentale per la storia dell'arte, il critico scomparso 50 anni fa ha «scoperto» Caravaggio, ma ha anche indicato i valori assoluti in personalità come Umberto Boccioni e Alberto Burri, Giorgio Morandi e Giorgio Morandi. Un saggio ne ripercorre le intuizioni. «Col tempo, dopo la guerra, i rapporti dicon gli sviluppi dell'arte moderna si allentarono e si deteriorarono. Tolto Morandi, la pittura che aveva intorno non gli piaceva. Ironizzò ferocemente su Giorgio De Chirico («Al dio ortopedico»), anche se cominciò a rispettare Carrà; e storse il naso, a dir poco, davanti a Braque e Picasso». Sono probabilmente queste parole di Cesare Garboli a stimolare, nel cinquantesimo anniversario della morte di Roberto, Mauro Pratesi a scrivere il suo saggio Robertonel vivo dell'arte del '900 (Pisa University press), ...