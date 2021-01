I Simpson non hanno predetto l’assalto al Congresso da parte del “vichingo” (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’8 gennaio 2021 su Facebook sono state pubblicate due immagini. Una mostra Jacob Anthony Chansley (conosciuto anche con il nome di “Jake Angeli”), l’uomo che, travestito da vichingo, lo scorso 6 gennaio ha partecipato all’assalto al Congresso statunitense. La seconda immagine mostra Willie, un personaggio della serie animata The Simpson, vestito come Chansley impugnare una bandiera degli Stati Uniti d’America davanti a quello che sembra il Campidoglio. Le due immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «I Simpson avevano predetto anche questa». Stando al contenuto oggetto di analisi, i Simpson avrebbero quindi previsto che un uomo vestito da vichingo avrebbe fatto irruzione ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’8 gennaio 2021 su Facebook sono state pubblicate due immagini. Una mostra Jacob Anthony Chansley (conosciuto anche con il nome di “Jake Angeli”), l’uomo che, travestito da, lo scorso 6 gennaio hacipato alalstatunitense. La seconda immagine mostra Willie, un personaggio della serie animata The, vestito come Chansley impugnare una bandiera degli Stati Uniti d’America davanti a quello che sembra il Campidoglio. Le due immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Iavevanoanche questa». Stando al contenuto oggetto di analisi, iavrebbero quindi previsto che un uomo vestito daavrebbe fatto irruzione ...

