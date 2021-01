Gomez-Atalanta, incontro in programma per decidere l'addio: l'Inter resta alla finestra (Di lunedì 11 gennaio 2021) Come riferisce Il Corriere della Sera è infatti è previsto per l'inizio di questa settimana un faccia a faccia tra Gasperini e Riso, agente del giocatore. Leggi su 90min (Di lunedì 11 gennaio 2021) Come riferisce Il Corriere della Sera è infatti è previsto per l'inizio di questa settimana un faccia a faccia tra Gasperini e Riso, agente del giocatore.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, i bianconeri monitorano Papu Gomez Situazione legata a possibile cessione Bernardeschi… - calciomercato_m : MERCATO - Atalanta, o 10 milioni di euro per il Papu Gomez o resta in tribuna - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Atalanta, o 10 milioni di euro per il Papu Gomez o resta in tribuna - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Atalanta, o 10 milioni di euro per il Papu Gomez o resta in tribuna - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Atalanta, o 10 milioni di euro per il Papu Gomez o resta in tribuna -