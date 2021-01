Giulia De Lellis: “La festa per il mio compleanno si farà” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano L’influencer compie 25 anni venerdì 15 gennaio Giulia De Lellis il 15 gennaio compirà 25 anni e niente e nessuno – neppure il covid – la fermerà nell’organizzazione della sua festa di compleanno. Nonostante le restrizioni, nonostante il divieto di spostamenti, la festa si farà. “Avevo promesso a Matilde (la sua piccola nipotina a cui è molto legata, ndr.) che le avrei fatto spegnere le candeline – spiega l’influencer – così ho trovato un modo per organizzare una piccola festa”. Attraverso le Instagram stories Giulia De Lellis ha spiegato come avrebbe deciso di organizzare la sua festa di compleanno: “Il 15 faccio 25 anni, quindi, anche se non si potrà festeggiare, non ci ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano L’influencer compie 25 anni venerdì 15 gennaioDeil 15 gennaio compirà 25 anni e niente e nessuno – neppure il covid – la fermerà nell’organizzazione della suadi. Nonostante le restrizioni, nonostante il divieto di spostamenti, lasi. “Avevo promesso a Matilde (la sua piccola nipotina a cui è molto legata, ndr.) che le avrei fatto spegnere le candeline – spiega l’influencer – così ho trovato un modo per organizzare una piccola”. Attraverso le Instagram storiesDeha spiegato come avrebbe deciso di organizzare la suadi: “Il 15 faccio 25 anni, quindi, anche se non si potrà festeggiare, non ci ...

