Dakar | Carcheri e Musi in controllo nella 7 a tappa

Carcheri e Musi in controllo nella settima tappa della Dakar 2021: l'equipaggio della Squadra Corse Angelo Caffi stabile nella top 10 La Dakar 2021 è ripartita, dopo la giornata di riposo, con la temutissima tappa marathon, diversa dalle altre dal punto di vista tecnico e soprattutto tattico. Questo tipo di tappa infatti, che ha portato…

(red.) La Dakar 2021 è ripartita, dopo la giornata di riposo, con la temutissima tappa marathon, diversa dalle altre dal punto di vista tecnico e ...