Dakar 2021 | Nasser Al-Attiyah vince la seconda parte della Marathon e recupera 3 minuti su Peterhansel

Nasser Al-Attiyah non molla e si aggiudica l'ottava tappa della Dakar 2021, portando a casa il quinto successo parziale di quest'edizione e soprattutto la 40ma affermazione assoluta in una prova speciale del rally raid più impegnativo e importante al mondo. Il qatariota della Toyota continua così a mettere sotto pressione il leader della generale Stephane Peterhansel, recuperando 3 minuti e avvicinandosi a 4'50" dalla vetta tra le auto quando mancano quattro giornate al termine della manifestazione. Al-Attiyah quest'oggi è stato il più rapido del lotto dal primo all'ultimo rilevamento cronometrico, completando i 375 chilometri competitivi della Sakaka-Neom

