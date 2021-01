Conte e Renzi sprecano un mese della nostra vita (Di lunedì 11 gennaio 2021) È passato un mese. Il 12 dicembre 2020 nell'aula del Senato, Matteo Renzi di fatto apriva la crisi di Governo con un intervento in cui senza mezzi termini attaccava l'esecutivo su Mes, Recovery Plan, manovra, visione, ministri e annunciava: «sa ha bisogno di poltrone, signor Presidente, ci sono le nostre a disposizione». Oggi è l'11 gennaio e la situazione politica è ancora ferma a quegli attacchi. Certo, in questi 30 giorni le due parti se ne sono dette di tutti i colori. «Ci vediamo al Senato» è stato il guanto di sfida lanciato dal Premier, «una crisi di governo oggi sarebbe assurda» è il coro dei grillini. Dall'altra parte però Italia Viva ha continuato nel suo scontro totale: «il tempo è finito» (Bellanova), «dal Governo nessuna risposta» (M. E. Boschi); fino al tweet di poche ore fa di Renzi: «Al premier abbiamo chiesto di ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 gennaio 2021) È passato un. Il 12 dicembre 2020 nell'aula del Senato, Matteodi fatto apriva la crisi di Governo con un intervento in cui senza mezzi termini attaccava l'esecutivo su Mes, Recovery Plan, manovra, visione, ministri e annunciava: «sa ha bisogno di poltrone, signor Presidente, ci sono le nostre a disposizione». Oggi è l'11 gennaio e la situazione politica è ancora ferma a quegli attacchi. Certo, in questi 30 giorni le due parti se ne sono dette di tutti i colori. «Ci vediamo al Senato» è stato il guanto di sfida lanciato dal Premier, «una crisi di governo oggi sarebbe assurda» è il coro dei grillini. Dall'altra parte però Italia Viva ha continuato nel suo scontro totale: «il tempo è finito» (Bellanova), «dal Governo nessuna risposta» (M. E. Boschi); fino al tweet di poche ore fa di: «Al premier abbiamo chiesto di ...

