Celtic: 13 giocatori e l’allenatore in isolamento, ma stasera gioca lo stesso (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ha dell’incredibile la situazione in casa Celtic. Ben 13 giocatori, più il tecnico Neil Lennon e il suo assistente John Kennedy, saranno in isolamento precauzionale a seguito della positività al Covid-19 riscontrata dal tampone di Christopher Jullien. Nonostante questo la partita contro l’Hibernian, in programma questa sera e valida per la 23° giornata di Premiership, verrà regolarmente giocata. Polemiche intorno agli attuali campioni di Scozia per un viaggio della squadra a Dubai per allenarsi. Foto: Twitter Celtic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ha dell’incredibile la situazione in casa. Ben 13, più il tecnico Neil Lennon e il suo assistente John Kennedy, saranno inprecauzionale a seguito della positività al Covid-19 riscontrata dal tampone di Christopher Jullien. Nonostante questo la partita contro l’Hibernian, in programma questa sera e valida per la 23° giornata di Premiership, verrà regolarmenteta. Polemiche intorno agli attuali campioni di Scozia per un viaggio della squadra a Dubai per allenarsi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportface2016 : #Celtic, un giocatore positivo al #COVID19: altri 13 più l'allenatore e il vice in isolamento - calcioscozzese : Celtic Park. ?? Questa sera un Monday Night niente male tra Celtic (con TREDICI giocatori in isolamento) e Hibernia… - CelticItalia : Tredici giocatori del Celtic e tre staff tecnico dovranno isolarsi da soli prima della partita contro l'Hibernian. Non sembra buono. - inthegroovein : @One92Tava @Franco242911 @pisto_gol Un Celtic comunque garibaldino non avrebbe mai vinto la Champions. Alla fine la… -

Ultime Notizie dalla rete : Celtic giocatori Clamoroso Celtic: 13 giocatori più il tecnico in isolamento. Ma stasera giocherà lo stesso TUTTO mercato WEB Celtic, un positivo al Covid: tredici giocatori, allenatore e vice in isolamento

Il Celtic rimarrà senza 14 giocatori per la sua partita di Premiership scozzese contro l’Hibernian lunedì dopo che il difensore Christopher Jullien è risultato positivo al Covid-19 al ritorno della sq ...

Napoli: partenopei nuovamente all’assalto di Tierney

Stando al Daily Tepegraph, il club di De Laurentiis starebbe sondando nuovamente il terreno per arrivare al terzino sinistro scozzese ora all’Arsenal Tierney. Napoli: ritorna il nome di Tierney Il gio ...

Il Celtic rimarrà senza 14 giocatori per la sua partita di Premiership scozzese contro l’Hibernian lunedì dopo che il difensore Christopher Jullien è risultato positivo al Covid-19 al ritorno della sq ...Stando al Daily Tepegraph, il club di De Laurentiis starebbe sondando nuovamente il terreno per arrivare al terzino sinistro scozzese ora all’Arsenal Tierney. Napoli: ritorna il nome di Tierney Il gio ...