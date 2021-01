Cagliari, Di Francesco rischia grosso: due nomi per la sostituzione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ancora una sconfitta per il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Ad aumentare il rammarico del tecnico, della squadra e della dirigenza è stato perdere uno scontro diretto importantissimo. Un passaggio fondamentale per la squadra dell’ex allenatore di Sampdoria e Roma fallito, contro una Fiorentina in disperato bisogno di punti. I viola si sono mostrati più cinici. Prandelli ringrazia Dragowski per aver ipnotizzato il capitano del Cagliari Joao Pedro e anche Vlahovic per aver siglato il gol partita che mette nei guai i rossoblù e lo stesso Di Francesco. Tre punti pesanti che tolgono ulteriore morale ad una squadra sempre più in crisi. Il successo manca da ben dieci partite (l’ultimo contro la Sampdoria il 7 novembre). Da quel momento sono arrivate sei sconfitte e quattro pareggi, numeri che fanno vacillare la posizione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ancora una sconfitta per ildi Eusebio Di. Ad aumentare il rammarico del tecnico, della squadra e della dirigenza è stato perdere uno scontro diretto importantissimo. Un passaggio fondamentale per la squadra dell’ex allenatore di Sampdoria e Roma fallito, contro una Fiorentina in disperato bisogno di punti. I viola si sono mostrati più cinici. Prandelli ringrazia Dragowski per aver ipnotizzato il capitano delJoao Pedro e anche Vlahovic per aver siglato il gol partita che mette nei guai i rossoblù e lo stesso Di. Tre punti pesanti che tolgono ulteriore morale ad una squadra sempre più in crisi. Il successo manca da ben dieci partite (l’ultimo contro la Sampdoria il 7 novembre). Da quel momento sono arrivate sei sconfitte e quattro pareggi, numeri che fanno vacillare la posizione ...

