Beppe Fiorello torna in Tv con “Penso che un sogno così” | «Con mio fratello ci sarà un momento molto intimo»

Questa sera, 11 gennaio 2021, a partire dalle 21.25 andrà in onda "Penso che un sogno così", lo show di Rai 1 condotto da Giuseppe (Beppe) Fiorello. Il padrone di casa metterà in scena un racconto basato su temi universali come la famiglia, il lavoro, il progresso e l'immigrazione dei nostri nonni. Dunque Beppe parlerà della sua storia, ma anche della crescita musicale di Domenico Modugno che, con le sue canzoni, ha accompagnato la vita della famiglia Fiorello. Uno spettacolo emozionante da non perdere. Durante lo show anche tantissimi ospiti: suo fratello Rosario Fiorello, Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci, Serena Rossi e Francesca Chillemi. Fiorello in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano ha ...

