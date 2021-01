Bellanova | “Pronta a dimettermi senza risposte dal Governo” 

(Di lunedì 11 gennaio 2021), nuovo ultimatum al Governo:concrete o in alternativa dimissioni inderogabili. Nuovo messaggio lanciato dalla referente intervistata da SkyTg24.chiare e concrete, altrimenti saràa rassegnare le dimissioni. Teresa, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo, dà un nuovo ultimatum al Governo dopo gli avvisi giunti già nei giorni L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : Governo, Bellanova a Sky TG24: 'Pronta a dimettermi' - Anonymous_X64 : RT @fasulo_antonio: #Bellanova a Sky TG24: 'Pronta a dimettermi'. A che ora? #Dpcm #crisigoverno - capitanharlock2 : #Bellanova pronta a dimettersi pure oggi. Avevate dubbi? - Marc0fM : @Nonha_stata Unica deroga per la Bellanova, che può uscire dalla stanza ogni venti minuti per dire che è pronta a dimettersi. - lella_50 : RT @SkyTG24: Governo, Bellanova a Sky TG24: 'Pronta a dimettermi' -

Ultime Notizie dalla rete : Bellanova Pronta

Bellanova, nuovo ultimatum al Governo: risposte concrete o in alternativa dimissioni inderogabili. Nuovo messaggio importante.Teresa Bellanova torna a minacciare le dimissioni dal governo: “Se apriamo o no la crisi? Piuttosto arrivano o no le proposte del governo? Ci ...