Attenzione | questa abitudine è pericolosa per la salute!

Leggi su giornal

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono tantissime le abitudini pericolose per la salute che abbiamo e sì, spesso non ci rendiamo conto dei danni che possono procurare. Nelle prossime righe di questo articolo, abbiamo deciso di approfondirne una in particolare. Seguici quindi per scoprire tutti i dettagli in merito. Mangiare dolci prima di andare a dormire, un’a cui dire subito addio Mangiare bene non significa certo seguire un regime eccessivamente restrittivo. Come ben si sa, i cosiddetti comfort food sono fondamentali per adottare un approccio equilibrato al cibo. Ciò significa che, se si ha voglia di mangiare un dolcetto ogni tanto, nessuno vieta di farlo (a meno che non sussistano controindicazioni particolari, come per esempio il diabete)., però: i dolci andrebbero mangiati in determinati momenti della giornata, evitando, per esempio, le ore prima di ...