Appuntamenti e scadenze | settimana dell’11 gennaio 2021

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Lunedì 11/01/: One Planet Summit for Biodiversity – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in videoconferenza e Christine Lagarde modererà una tavola rotonda durante il meeting. Il vertice è organizzato dalla Francia, insieme con le Nazioni Unite e la Banca mondiale e riunisce capi di Stato e di governo, leader di organizzazioni internazionali, imprenditori e società civile. L’obiettivo sarà raggiungere un accordo internazionale per la biodiversità Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento Parlamento Europeo – ECON committee meeting – Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. L’incontro sarà onlineBorsa: Giappone – Borsa di Tokyo chiusa per ...