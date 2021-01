Aguero e… 400 mila euro mal spesi | “Non so neppure io perché abbia comprato questa Lamborghini”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 11 gennaio 2021) L'attaccante del Manchester City Sergioha ammesso di essersi pentito di aver acquistato unaAventador del valore di circa 400.000. Intervenuto nel corso del programma televisivo Santo Sabato, come riporta anche Marca, il bomber argentino ha spiegato i motivi del suo "ripensamento"."Sinceramente non ho idea deldiavolomacchina", ha esordito. "Ho guidatoAventador per soli 1200 km in sei anni. L'ha usato a malapena. Per due anni mi sono chiestolo avessi. Ora purtroppo l'auto si limita a rimanere congelata nel garage ed è ricoperta di ragnatele". Insomma, una spesa non proprio azzeccata ...