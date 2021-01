Ultimo giorno di zona arancione | di che colore saremo domani?

Leggi su chenews

(Di domenica 10 gennaio 2021) Oggi, 10 gennaio,didasi ritorna a valutare il numero dei contagi, un denominatore comune. Il 10 gennaio dice stop ai giorni colorati per tutta Italia, senza distinzioni. Dacambia tutto, in base all’andamento della curva epidemiologica. In particolare ci troveremo di fronte ad uno scenario che vede l’Italia esseregialla, salvo in cinque casi. Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, infatti, infatti, anche da lunedì 11 gennaio continueranno ad essere. A tal proposito è bene ricordare che nelle regioni inè ammessa solo la circolazione all’interno del proprio Comune, mentre in quelle in ...