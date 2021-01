Udinese – Napoli | forfait dopo soli 15 minuti | guai per Gattuso

sscnapoli : ?? | I convocati di #UdineseNapoli ?? - OptaPaolo : 5x3 - Ciro Immobile è il secondo giocatore a segnare in cinque match di fila contro ben tre squadre diverse di Seri… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - serieAnews_com : #UdineseNapoli, #Gattuso deve subito correre ai ripari?? ??Si è fatto male #Manolas?? - chiesiriccardo : Musso in Udinese Napoli para bene .quanto vorrei un bel portiere!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Napoli

Si gioca Udinese-Napoli, gara valida per la 17/a giornata del campionato di Serie A, in programma il 10 gennaio 2021 alle ore 15:00.2' INSIGNE! Tentativo da fuori del numero 24: il suo destro termina a lato, non di molto. 1' PARTITI! Inizia Udinese-Napoli. Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita. Note le ...